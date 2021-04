Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche sa confiance !

Publié le 15 avril 2021 à 22h35 par A.M.

Malgré un premier week-end décevant pour Alpine, Fernando Alonso affiche son optimisme pour la suite de la saison de l'écurie française qui apportera des évolutions à Imola.

De retour en Formule 1 après deux ans d'absence, Fernando Alonso a connu un premier week-end mitigé. Neuvième sur la grille après des qualifications réussies et un passage en Q3 inattendu, le pilote espagnol a été contraint à l'abandon après une course difficile durant laquelle son Alpine aura eu dû mal à suivre le rythme des monoplaces en milieu de peloton. Malgré tout, Fernando Alonso reste confiant pour la suite de la saison notamment grâce aux évolutions amenées par Alpine à Imola dès ce week-end.

«Les évolutions ici apporteront de la performance à la voiture»