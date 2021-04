Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen annonce la couleur pour Imola !

Publié le 13 avril 2021 à 23h35 par A.M.

Après sa deuxième place à Bahreïn, Max Verstappen se présente à Imola dans la peau du favori et il se dit malgré tout très tendu.

Bien qu'il ait dû se contenter de la deuxième place à Bahreïn derrière Lewis Hamilton, Max Verstappen semble mieux armé que jamais dans la course au titre face aux Mercedes. Et pour cause, sa Red Bull est à l'heure actuelle la monoplace la plus rapide du plateau, et sans des problèmes mécaniques et une stratégie décalée, il se serait imposé sans trop de difficulté à Bahreïn en ouverture de la saison. Par conséquent, le Néerlandais sera le favori à Imola dimanche. Et il ne cache pas sa motivation.

«L’envie est là et je suis motivé pour essayer de gagner chaque course»