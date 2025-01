Kolo Muani : Le PSG a enfin trouvé la solution ?

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani semble être destiné à un départ. L’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait rebondir à Manchester United selon nos informations, mais un gros effort va devoir être fait pour boucler son départ.

La fin de l’aventure parisienne semble se rapprocher à grands pas pour Randal Kolo Muani, qui ne rentre clairement plus dans les plans de Luis Enrique. Celui qui a marqué son dernier but en Ligue 1 face au LOSC le 1er septembre, est l’un des premiers candidats au départ en ce mercato de janvier et le PSG peut déjà compter sur quelques pistes à l’étranger.

Kolo Muani a la cote à l’étranger

Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un club a déjà approché le PSG et il s’agit de Manchester United, où Ruben Amorim est à la recherche d’un nouvel attaquant. La presse italienne évoque également un intérêt prononcé de l’AC Milan, mais surtout de la Juventus de Thiago Motta, qui cherche une doublure à Dusan Vlahovic.

Le PSG enfin disposé à le prêter

Dans les trois cas, c’est un prêt qui semble être l’objectif pour le moment, même si un départ de Marcus Rashford ou de Josua Zirkzee pourrait faire bouger les choses. La Gazzetta dello Sport nous apprend justement que juste avant Noël, le PSG aurait décidé de s’ouvrir un peu plus à cette option, mais à quelques conditions. Cela concernerait donc un prêt payant, avec une option d’achat automatique d’une valeur très inférieure aux 95M€ de son prix d’achat.