Mercato - PSG : Un retour fracassant pour un attaquant star ?

Axel Cornic

Cet été, tout le monde s’attendait à voir au moins un grand nom débarquer au Paris Saint-Germain, pour combler le trou laissé par le départ de Kylian Mbappé. Personne n’a finalement été recruté, mais ce joueur pourrait bien arriver avec quelques mois de retard, puisque la presse italienne parle d’une piste qu’on connait plutôt bien du côté du club parisien.

L’attaque du PSG n’a pas apporté entière satisfaction au cours de la première partie de saison. Ainsi, Luis Enrique aurait réclamé quelques renforts et ce mercato de janvier pourrait bien nous offrir un très gros coup !

Le retour de la piste Osimhen

D’après les informations de Daniele Longo, le PSG pourrait notamment boucler le deal de l’hiver, avec un certain Victor Osimhen. Ce dernier a souvent été annoncé comme l’un des objectifs principaux de Paris, où Luis Campos est l’un de ses grands fans depuis leur passage en commun au LOSC. Désormais prêté par le Napoli à Galatasaray, il peut changer de club avec une clause de départ beaucoup moins élevée que celle de 130M€ qui a effrayé tout le monde il y a quelques mois.

C’est du sérieux pour le PSG !

Lors des négociations entre le Napoli et Galatasaray cet été, il a été clairement écrit que Osimhen pouvait rejoindre un nouveau club en janvier, moyennant une clause de 75M€. Et le journaliste de Calciomercato.com nous apprend que la piste serait plus que sérieuse pour le PSG, qui devrait vendre Randal Kolo Muani, afin de faire une place à l’international nigérian. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’attaquant français pourrait rebondir en prêt du côté de Manchester United.