Mercato - OM : Le premier dossier chaud de l’été est connu !

Arnaud De Kanel

L'OM est sollicité par le Stade Rennais pour Valentin Rongier. Mais alors que le contrat du milieu de terrain touchera à sa fin dans un an et demi, le club phocéen a fermé la porte à un éventuel départ. Le dossier Rongier est donc fermé jusqu'à nouvel ordre mais il pourrait bien s'ouvrir cet été, que ce soit pour un départ ou une prolongation.

Toujours en quête de renforts pour étoffer son effectif, le Stade Rennais avait jeté son dévolu sur Valentin Rongier. Le milieu de terrain de 30 ans, véritable métronome de l'OM, figurait en haut de la liste des priorités du club breton. Jorge Sampaoli, séduit par le profil du joueur, voyait en lui un atout majeur pour dynamiser son entrejeu.

L'OM garde Rongier

Cependant, les dirigeants de l'OM ont rapidement refroidi les ardeurs rennaises. Bien décidés à conserver leur cadre au moins jusqu’à la fin de la saison, ils ont opposé une fin de non-recevoir aux approches hivernales.

Dossier relancé cet été ?

La situation de Valentin Rongier pourrait très vite évoluer. Comme ne manque pas de le rappeler La Provence, il ne lui reste plus qu'un an et demi de contrat. Ainsi, il est très probable que l'OM se penche sur son cas cet été, soit pour essayer de le faire partir ou pour le prolonger. Le dossier Rongier pourrait animer l'OM durant le mercato estival.