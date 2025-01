C'est la fin du feuilleton, le PSG dit non pour ce transfert à 60M€ !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Marcus Rashford devrait quitter Manchester United lors de ce mercato hivernal. A la peine chez les Red Devils, l'attaquant anglais de 27 ans a annoncé qu'il était prêt à aller voir ailleurs. S'il a été lié à Marcus Rashford ces dernières semaines, le PSG ne compterait en aucun cas boucler son transfert d'ici la fin du mois de janvier.

Depuis le début de la saison, Marcus Rashford est en grande difficulté à Manchester United. Une situation qui pourrait provoquer son départ cet hiver. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec les Red Devils, Marcus Rashford a lâché une bombe sur son avenir. Lors d'un entretien accordé au journaliste anglais Henry Winter le 17 décembre, l'attaquant de 27 ans a ouvert la porte à un départ d'Old Trafford.

«Quand je partirai, ce sera ‘sans rancune’»

« C’est décourageant d’être laissé de côté dans un derby, mais c’est arrivé, nous avons gagné le match alors passons à autre chose. C'est décevant mais je suis aussi quelqu'un qui, en vieillissant, peut faire face aux revers. Que vais-je faire à ce sujet? Rester assis là et pleurer. Ou faire de mon mieux la prochaine fois que je serai disponible. Pour moi, personnellement, je pense que je suis prêt pour un nouveau défi et les prochaines étapes. Quand je partirai, ce sera ‘sans rancune’. Vous n'aurez aucun commentaire négatif de ma part sur Manchester United. C'est moi en tant que personne. Si je sais qu'une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l'aggraver. J'ai vu comment d'autres joueurs sont partis dans le passé et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une déclaration et ce sera de ma part », a déclaré Marcus Rashford.

Le PSG n'est pas intéressé par Rashford

Alors qu'il serait de plus en plus proche d'un départ de Manchester United, Marcus Rashford a vu son nom être annoncé avec insistance du côté du PSG. Toutefois, à en croire ESPN, le club de la capitale ne serait pas intéressé par le numéro 10 des Red Devils. Si ses agents entretiendraient de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, Marcus Rashford ne devrait pas pour autant signer au PSG au mois de janvier. D'après des sources proches du club parisien, il serait peu probable que l'international anglais pose ses valises au Parc des Princes lors de cette fenêtre de transferts.