PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert à 50M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait chercher à recruter un nouvel attaquant cet hiver. Le club de la capitale aurait ainsi activé plusieurs pistes sur le mercato, dont celle menant à Matheus Cunha. L’international brésilien a fait forte impression en Premier League récemment. La concurrence promet néanmoins d’être rude pour l’attaquant de 25 ans.

Le PSG aurait déjà identifié ses priorités pour ce mercato hivernal. Le club de la capitale voudrait notamment mettre la main sur un nouvel attaquant, surtout en cas de départ de Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. De nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines.

🔄 Milan Skriniar sur le départ ! Une nouvelle aventure se profile pour le défenseur slovaque pendant le mercato hivernal. Restez à l'affût !

➡️ https://t.co/FjT8RoS04a pic.twitter.com/0OFXblgj8V — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 3, 2025

Le PSG s'intéresse à Matheus Cunha

Le PSG tiendrait notamment Matheus Cunha dans son viseur. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, l’international brésilien a fait forte impression en Premier League récemment. Son profil polyvalent plairait aux Rouge-et-Bleu, qui aimeraient bien lui mettre la main dessus en janvier. Wolverhampton, de son côté, aurait fixé son prix à 50M€ pour l’attaquant de 25 ans.

D'autres cadors de Premier League en embuscade ?

Mais la concurrence promet d’être plutôt rude pour Matheus Cunha. Comme le rapporte TeamTALK, plusieurs autres clubs seraient sur le coup. On pourrait d’ailleurs retrouver Arsenal, Manchester United et Tottenham dans la course au joueur de Wolverhampton. Le PSG est prévenu. Il va falloir livrer une grande guerre pour espérer recruter Matheus Cunha cet hiver.