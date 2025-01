PSG : La presse espagnole annonce un transfert à 60M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être plutôt intéressant à suivre du côté du PSG cet hiver. Le club de la capitale va chercher à se renforcer dans le secteur offensif en vue de la seconde partie de saison. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation de Marcus Rashford. Tout porte à croire que l’international anglais quittera Manchester United en janvier.

Le PSG ne devrait pas rester inactif bien longtemps lors de ce mercato hivernal. Si le club de la capitale souhaite se séparer de certains indésirables comme Milan Skriniar ou Randal Kolo Muani, les dirigeants parisiens voudraient également renforcer leur secteur offensif pour la seconde partie de saison. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient quelques noms en tête.

Le PSG suit la situation de Rashford

Le PSG se tiendrait notamment à l’affût pour Marcus Rashford. Alors que son contrat à Manchester United n’expire qu’en juin 2028, l’attaquant de 27 ans ne serait plus désiré chez les Red Devils. L’international anglais a d’ailleurs ouvert la porte à un départ dès cet hiver. Et plus le temps passe, plus son transfert semble se confirmer.

Son transfert prend forme

Comme le rapporte SPORT, tout porte à croire que Marcus Rashford va quitter Manchester United dans les prochains jours. Le club mancunien aurait d’ailleurs fixé son prix à 60M€ pour la star anglaise. Reste maintenant à voir si le PSG acceptera de s’aligner sur ce montant dès cet hiver. Le transfert de Marcus Rashford semble en tout cas déjà acté. À suivre...