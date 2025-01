Mercato : L'offre à 10M€ qui va faire halluciner le PSG !

Alexis Brunet

À seulement 20 ans, Abdukodir Khusanov s’est imposé comme une révélation en Ligue 1 au poste de défenseur central. Seulement un an et demi après son arrivée au RC Lens, l’Ouzbek pourrait déjà être sur le départ. Le PSG ferait partie des prétendants pour le Lensois, tout comme Manchester City qui préparerait même une offre surprenante de 10M€ pour mettre la main sur l’axial.

À l’été 2023, le PSG était persuadé d’avoir réalisé une très bonne affaire en mettant la main sur Milan Skriniar, qui plus est gratuitement, car ce dernier était en fin de contrat avec l’Inter Milan. Un an et demi plus tard, cela ressemble plutôt à un flop, car le Slovaque est déjà sur le départ. Luis Enrique ne semble pas apprécier son profil et il lui a fait comprendre en ne lui offrant que cinq petites apparitions en Ligue 1, pour un total de 381 minutes. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Parisien est notamment suivi par Naples.

Le PSG veut un axial droit cet hiver

Avec le possible départ de Milan Skriniar, le PSG va donc être dans l’obligation de recruter un défenseur central droit cet hiver. En effet, Marquinhos serait alors, si le Slovaque vient à partir, le seul véritable spécialiste du poste. Cela aurait alors le don d’irriter Luis Enrique, qui a répété plusieurs fois vouloir que tous les postes soient doublés. Luis Campos aurait déjà commencé à réfléchir à certaines pistes, dont l’une mène à un joueur de Ligue 1.

Manchester City pourrait proposer 10M€ pour Khusanov

Comme avec Désiré Doué ou bien Bradley Barcola, le PSG pourrait trouver son bonheur en Ligue 1. Le club de la capitale piste notamment Abdukodir Khusanov, qui brille du côté du RC Lens. D’après les informations de Caught Offside, le champion de France ne serait pas le seul à être intéressé par le Lensois, car ce dernier plairait également à Manchester City. L’équipe anglaise pourrait même prochainement faire parvenir une offre de 10M€ aux dirigeants lensois. Cela ne devrait toutefois pas suffire, car les Sang et Or seraient ouverts à un départ du joueur de 20 ans, mais seulement contre un chèque compris entre 20 et 30M€ selon différentes sources. Affaire à suivre…