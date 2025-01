Salah au PSG, nouveau coup de théâtre !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG est sur les traces de Mohamed Salah. Le club de la capitale aimerait faire venir l’Égyptien l’été prochain et qu’il devienne donc la nouvelle star de Paris. Cela tombe bien, l’attaquant a récemment déclaré qu’il allait quitter Liverpool à l’issue de la saison. Mais pour certains, une prolongation de contrat chez les Reds est encore possible.

Depuis le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG se cherche une nouvelle star offensive. Les dirigeants parisiens pensaient que Bradley Barcola pouvait assumer cette fonction, mais l’ancien Lyonnais ne semble pas encore prêt à pouvoir porter tout seul sur ses épaules un tel poids. Le club de la capitale ne peut également pas compter sur Ousmane Dembélé qui est trop intermittent pour leader le champion de France.

Le PSG pense à Mohamed Salah

Le PSG a donc décidé de regarder ailleurs et notamment en Angleterre. Le club de la capitale s’intéresserait fortement à Mohamed Salah. Les dirigeants parisiens pourraient avoir leur chance dans ce dossier, car l’Égyptien a récemment déclaré lors d’une interview à Sky Sports qu’il allait quitter Liverpool à l’issue de la saison. « Je veux gagner la Premier League. C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du Covid) et aussi parce que c'est ma dernière année au club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. J'espère que nous pourrons la gagner deux fois, ce serait formidable. »

Une prolongation de Salah à Liverpool est encore possible

Le PSG se met donc à rêver d’une arrivée gratuite de Mohamed Salah l’été prochain, mais cela serait encore loin d’être fait. Selon le journaliste Julien Laurens, qui s’est exprimé dans l’After Foot, une prolongation de contrat de l’Égyptien à Liverpool est encore possible. L’attaquant n’aurait fait qu’évoquer sa situation factuellement (fin de contrat l’été prochain). « Salah ? Il a répété ce qu'il a déjà dit avant. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est excité, enflammé, d'ailleurs sur ce qu'il avait dit. Il a dit qu'on est encore très loin d'un accord. Il a simplement dit que, factuellement, c'était sa dernière saison parce qu'il est en fin de contrat. »