PSG : La presse italienne annonce un gros transfert !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait beaucoup changer dans les prochains mois, avec d’ailleurs quelques stars qui pourraient être poussées vers la sortie. Mais des nouvelles pourraient bien débarquer et un nom se précise depuis quelques semaines avec Dusan Vlahovic, dont la prolongation à la Juventus n’avancerait plus.

Avec le départ de Kylian Mbappé, la priorité a été mise sur le collectif et le recrutement de jeunes potentiels sur lesquels Luis Enrique doit travailler. Mais cette formule n’a pas vraiment marché lors de la première partie de saison et du côté du PSG on pourrait bien frapper un très gros coup en attaque, afin de redresser la barre.

Le PSG va devoir encaisser une nouvelle déception sur le marché des transferts… 🔥 Qui d'autre pourrait leur échapper ? https://t.co/pzf6WzVk3V — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 4, 2025

Un nouvel attaquant au PSG

Plusieurs grands noms ont été évoqués ces dernières semaines avec notamment Victor Osimhen, prêté par le Napoli à Galatasaray et selon certains, véritable obsession de Luis Campos. Mais d’autres ont également parlé d’un intérêt prononcé pour Dusan Vlahovic, plus jeune que le Nigérian, qui évolue actuellement sous les ordres de Thiago Motta à la Juventus.

La piste Vlahovic est confirmée

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport confirme cet intérêt, avec la Juventus qui n’avanceraient toujours pas dans les négociations pour sa prolongation. Son contrat se termine en juin 2026 et sans une signature assez rapide les portes d’un départ pourraient s’ouvrir en grand, avec le PSG qui serait vraisemblablement en première ligne pour l’accueillir.