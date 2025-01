OM : Zidane, avenir... Le message de Pogba qui met le feu à Marseille !

Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis l’accord à l’amiable trouvé avec la Juventus, Paul Pogba cherche un nouveau club pour relancer une carrière à l’arrêt depuis quasiment deux ans. Et ça pourrait bien être l’Olympique de Marseille, qui a déjà choqué tout le monde cet été en signant un autre international français, avec la signature d’Adrien Rabiot.

Initialement, ce n’était qu’une simple suggestion. Mais au fil des semaines, le scénario s’est précisé et l’engouement est désormais total autour d’une possible arrivée de Paul Pogba à l’OM. Car le Champion du monde 2018 est libre de tout contrat et il cherche un club où il pourra reprendre le cours d'une carrière stoppée par une suspension pour dopage, qui se terminera au mois de mars prochain.

Un transfert inattendu en vue pour l'OM ? 🧐 Benatia sur le radar, et tout peut basculer... Restez connectés ! https://t.co/CDsbcqQMFk — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 4, 2025

Le feuilleton Pogba continue

Le milieu de terrain aurait plusieurs options, avec notamment la MLS ou encore l’Arabie Saoudite. Mais son intention serait de rester en Europe, car il aurait pour objectif de retrouver l’équipe de France de Didier Deschamps en vue d’un évènement très attendu : la Coupe du monde 2026. Et pour le moment, la seule piste concrète qui lui permettrait de rester dans le football européen, n’est autre que celle qui mène à l’OM.

Un clin d’œil à Zidane... et à l’OM ?

En attendant, chaque fait et geste de Paul Pogba est scruté de près sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire c’est que son dernier message sur Instagram a fait son petit effet ! On le voit en effet sur une plage, en train de jongler avec un ballon et en portant un maillot vintage de la Juventus floqué du numéro 21 d’un certain Zinédine Zidane. Il n’en fallait pas plus pour que certains fassent le lien entre la légende tricolore et Marseille, ville où il est né... même s’il n’a jamais porté le maillot de l’OM.