Luis Enrique : C'est du jamais vu au PSG !

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a complètement métamorphosé le club de la capitale, dont la manière de jouer, mais aussi de fonctionner a été chamboulée. Pour l’ancien Parisien (2008-2011) Claude Makélélé, l’équipe mise en place par le coach espagnol est la plus équilibrée de l’histoire récente du club.

Cela fait désormais un an et demi que Luis Enrique a pris en main le PSG. L’entraîneur espagnol a imposé son style de jeu au sein du club parisien, mais a également réussi à rapidement obtenir des résultats convaincants. Outre une demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, Luis Enrique a mené Paris vers un 12ème titre de champion de France, et une nouvelle victoire en Coupe de France. En janvier 2024, l’Asturien avait également glané son premier titre au PSG avec le trophée des Champions.

Luis Enrique : « C'est la meilleure saison de ma carrière »

Si ce dimanche, Luis Enrique pourrait remporter de nouveau ce trophée (Paris affronte l’AS Monaco à Doha), l’Espagnol avait récemment défrayé la chronique en affirmant qu’il réalisait la meilleure saison de sa carrière d’entraîneur, et ce malgré les mauvais résultats du PSG en Ligue des Champions : « Sur le plan statistique, c'est la meilleure saison de ma carrière. Il y a eu des critiques, des mensonges même parfois, des journalistes hein, pas des supporters, mais je suis satisfait de cette saison. J'ai entendu en début de saison que nous n'avions même pas le meilleur effectif de France. Et pourtant, les choses se mettent en place doucement. Avec bien sûr, nos difficultés en Ligue des champions, mais je répète, je suis satisfait de cette saison. La meilleure de ma carrière. »

« L’équipe est plus équilibrée, plus disciplinée avec un entraîneur de caractère qui a ses idées »

De passage à Doha à l’occasion de la fondation « PSG For Communities », Claude Makélélé s’est confié sur le travail réalisé par Luis Enrique. « L’équipe est plus équilibrée, plus disciplinée avec un entraîneur de caractère qui a ses idées. Je sais qu’en France c’est assez difficile, les entraîneurs comme lui sont souvent critiqués. Je suis content de sa capacité à fédérer cette équipe, ce club. Je lui souhaite de réussir, il le mérite », a révélé l’ancien du PSG (2008-2011), auprès du Parisien.