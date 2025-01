Mercato : Une star se sert du PSG, la terrible révélation

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le PSG a l’habitude de recruter des stars. La prochaine pointure à poser ses valises à Paris pourrait d’ailleurs être Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool intéresse le champion de France et il a annoncé dernièrement qu’il allait quitter les Reds librement à l’issue de la saison. Mais d’après certaines sources, cela serait peut-être une technique pour obtenir un meilleur contrat.

L’avenir de Mohamed Salah est au cœur des débats dernièrement. En effet, ce dernier a annoncé lors d’une interview à Sky Sports qu’il allait quitter Liverpool à l’issue de la saison et gratuitement, car il sera alors en fin de contrat. « Je veux gagner la Premier League. C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du Covid) et aussi parce que c'est ma dernière année au club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. J'espère que nous pourrons la gagner deux fois, ce serait formidable. » Une déclaration qui a fait le bonheur du PSG, prétendant de longue date de l’Égyptien.

Le PSG utilisé par Mohamed Salah ?

Mohamed Salah a donc joué la carte de l’honnêteté, mais l’attaquant serait peut-être en train de se servir du PSG et des autres clubs intéressés. En effet, d’après les informations de L’Équipe, ce genre de déclaration pourrait servir à mettre la pression sur les dirigeants de Liverpool afin d’obtenir un meilleur contrat. Ces derniers pourraient alors décider d’accepter les demandes de l’ancien joueur de Chelsea, par peur de le voir vraiment partir, à Paris ou ailleurs.

Mohamed Salah est en feu avec Liverpool

Les dirigeants de Liverpool feraient sans doute un bon choix en prolongeant finalement Mohamed Salah, car ce dernier marche sur l’eau en ce moment. En 26 matches toutes compétitions confondues, l’Égyptien a trouvé le chemin des filets à 20 reprises, tout en délivrant 17 passes décisives. Des statistiques dont aimerait bien profiter le PSG, qui a parfois bien du mal à se montrer réaliste offensivement.