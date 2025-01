Mercato : «Je ne le prendrais pas», le PSG se fait plomber à l’étranger !

Axel Cornic

Ce mercato de janvier devrait permettre au Paris Saint-Germain de régler quelques dossiers chauds, notamment sur les départs. C’est le cas de Randal Kolo Muani, très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison et très suivi à l’étranger, notamment en Premier League selon nos informations.

Les choix de Luis Enrique ont fait des victimes au PSG et deux départs se précisent, avec Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. L'un comme l’autre, ils n’ont plus leur place à Paris et ont donc tout intérêt à se trouver un nouveau club afin de relancer leur carrière.

Le départ de Kolo Muani se précise

Mais pour aller où ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United a approché le PSG pour solliciter un prêt de Kolo Muani. La presse italienne parle toutefois d’un intérêt grandissant de l’AC Milan, mais surtout de la Juventus, où Thiago Motta a réclamé l’arrivée d’un nouvel attaquant.

« Kolo Muani à la Juve ? Je prendrais Zirkzee »

Pour Alessandro Tacchinardi, la Juventus ne devrait toutefois pas miser sur Kolo Muani, mais plutôt sur Josua Zirkzee de Manchester United. « Kolo Muani, Zirkzee ou Schick ? Je prendrais Zirkzee pour voir si avec lui la Juventus commencerait à jouer comme Thiago Motta le souhaite » a déclaré l’ancien international italien, pour La Gazzetta dello Sport. « Peut-être que le Néerlandais suffira à changer la Juve et la faire décoller ».