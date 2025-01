Officel - PSG : Tout est relancé pour ce gros coup du mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le FC Barcelone tente, en vain, d’inscrire sa recrue estivale Dani Olmo pour la seconde partie de saison. Mais en raison de difficultés financières, le club catalan ne parvient pas à ses fins, et ce samedi, la Liga et la RFEF ont de nouveau rejeté l’inscription du milieu offensif, convoité notamment par le PSG.

Le PSG pourrait frapper un énorme coup sur le mercato hivernal. A l’instar de plusieurs cadors européens comme Manchester City et Arsenal, le club de la capitale fait partie des clubs surveillant avec attention le dossier Dani Olmo du côté de Barcelone. Pour rappel, le milieu offensif recruté contre 50M€ par le Barça l’été dernier, n’est pas inscrit pour la suite de la saison.

Le PSG prêt à sauter sur le gros coup Dani Olmo ?

Et ce pour des soucis économiques de nouveau rencontrés par le club catalan. Forcément, la tension monte alors que ce vendredi, l’agent du joueur a affirmé que Dani Olmo était stressé par sa situation, bien que l’objectif premier du joueur de 26 ans soit de continuer l’aventure au sein de son club formateur. Plus tôt dans la semaine, CaughtOffside révélait que si sa situation ne s’améliorait pas, Dani Olmo pourrait regarder ailleurs. Au PSG, il pourrait retrouver Luis Enrique, qui l’a notamment lancé avec la sélection espagnole en 2019…

L’inscription de l’Espagnol encore rejetée !

Quoi qu’il en soit, ce dossier est parti pour durer. Ce samedi après-midi, la Liga ainsi que la RFEF (Fédération espagnole de football), ont de nouveau rejeté l’inscription de Dani Olmo mais aussi de Pau Victor, et l’ont officialisé à travers un communiqué : « La Commission de Suivi s’engage à ne pas accorder le visa préalable ou la licence définitive demandée par le FC Barcelone aux joueurs M. Daniel Olmo Carvajal. et M. Pau Víctor Delgado conformément à l’interprétation des articles 130.2 et 141.5 du Règlement Général de la RFEF, qui empêchent un joueur, dont la licence est annulée, de pouvoir au cours de la même saison, obtenir une licence dans le même club auquel il était lié » peut-on lire au sein de ce dernier. Affaire à suivre...