OM : Rabiot lâche un avertissement au PSG !

Après son large succès à domicile face au Havre 5 buts à 1, l'OM prend seul la deuxième place à l'issue de cette 16ème journée de Ligue 1 et devance l'AS Monaco et le LOSC. Un cinquième match consécutif sans défaite pour les Olympiens, qui se mettent à rêver grand si l'on en croit le discours d'Adrien Rabiot qui met indirectement la pression sur le PSG.

L'Olympique de Marseille affrontait ce dimanche Le Havre au stade Vélodrome dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Après un large succès face à Saint-Étienne (4-0) en Coupe de France et une confiance à domicile quelque peu retrouvée (troisième match consécutif sans défaite), les hommes de Roberto De Zerbi avaient à cœur de continuer sur leur lancée de cette fin d'année 2024.

Un match plein pour l'Olympique de Marseille

Une victoire éclatante 5 buts à 1 de l'OM avec des réalisations de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Neal Maupay, Elye Wahi et Ulisses Garcia côté marseillais. L'ancien Olympien André Ayew a réduit l'écart en fin de match, sous les applaudissements du Vélodrome. L'Olympique de Marseille profite des faux pas de Monaco et du LOSC pour s'installer à la deuxième place du podium, avec 3 points d'avance sur les Monégasques et 5 points sur les Dogues. Avec 4 défaites d'affilées en Ligue 1 et 12 points en 16 journées, le HAC, 17ème, s'enfonce un peu plus dans la zone rouge et compte 4 points de retard sur la 15ème place.

Deuxième, et pourquoi pas mieux ...

Un résultat qui permet aux cadres du groupe d'avoir des espoirs pour cette fin de saison, comme l'explique l'ancien Parisien Adrien Rabiot au micro du Phocéen après le match : « Moi, je suis quelqu'un qui regarde devant, donc j'essaie de tirer les autres avec moi, bien sûr. Voilà, on connaît l'objectif du club, qui est de se qualifier en Ligue des champions. Mais il faut continuer comme ça, engranger les points. Et puis, dans cette deuxième partie de saison, selon moi, tout peut se passer. Donc il faut garder cette mentalité qui est juste en ce moment », a lâché le milieu de terrain de l'OM. Avec un message en guise d'avertissement pour le PSG dans la course au titre ?