PSG : Al-Khelaïfi va débloquer le transfert de cette vedette

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025, Mohamed Salah a annoncé qu'il allait quitter Liverpool cet été. Toutefois, la star égyptienne aurait fait cette déclaration pour mettre la pression sur la direction des Reds. A l'affût pour recruter Mohamed Salah, le PSG aurait un atout majeur sur ce dossier : Nasser Al-Khelaïfi.

Après huit saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Mohamed Salah devrait claquer la porte d'Anfield cet été. En fin de contrat le 30 juin 2025, la star égyptienne a annoncé qu'elle allait quitter les Reds librement et gratuitement.

Salah met la pression à Liverpool pour prolonger

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », a déclaré Mohamed Salah au micro de Sky Sports ce vendredi.

PSG : Al-Khelaïfi a une relation cordiale avec Salah

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait à l'affût pour recruter Mohamed Salah. En effet, le club de la capitale serait toujours en contact continu avec les agents du joueur. Toutefois, Mohamed Salah aurait lâché cette bombe pour mettre la pression sur la direction de Liverpool, espérant toujours prolonger. Mais heureusement pour le PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait débloquer la situation. D'après les indiscrétions d'AS, le président du PSG entretiendrait une relation cordiale avec Mohamed Salah. Reste à savoir si cela sera suffisant pour le convaincre de migrer vers Paris le 1er juillet 2025.