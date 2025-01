L'OM a bouclé «un coup extraordinaire» sur le mercato !

Arnaud De Kanel

Avez douze nouvelles recrues, l'OM a réalisé un mercato estival mémorable qui restera à jamais marqué par la signature d'Adrien Rabiot, l'enfant du PSG. Un coup de dernière minute aussi bien surprenant qu'extraordinaire selon Steve Savidan, très élogieux au sujet du recrutement marseillais.

Dauphin du PSG, l'OM a enfin lancé sa saison après des premières semaines irrégulières. Le club phocéen cartonne sous la houlette de Roberto De Zerbi et avec Adrien Rabiot sur le terrain. Le milieu de terrain a d'ailleurs inscrit ses deux premiers buts avant la trêve, lui qui est arrivé lors du dernier mercato estival. Steve Savidan l'affirme : en s'offrant Rabiot, l'OM a réalisé un coup «extraordinaire».

« L'OM est sur un projet à long terme. Cette année, ils n'ont que le championnat à jouer et la coupe. C'est maintenant qu'il faut construire un effectif pour être opérationnel dès la saison prochaine. Cette année, l’objectif c'est de faire un très bon classement avec une qualification en Champions League, pourquoi pas aller le plus loin possible en coupe. Mais surtout, c'est de construire un effectif. Parce qu’on l'a vu, De Zerbi n’a pas eu des débuts si prometteur que ça. Tout le monde l'attendait comme ‘le Messie marseillais’ mais ça a été compliqué. Sur Novembre-Décembre, ça a commencé à prendre. Donc là, maintenant, la deuxième phase du projet, il y a eu de la communication, il y a eu l'arrivée de certains joueurs, maintenant il faut faire un petit peu de nettoyage dans l'effectif pour avoir des joueurs compétitifs et avoir une longueur de banc », a souligné l'ancien attaquant dans l'émission Rothen S'Enflamme avant d'évoquer le transfert de Rabiot.

« Je crois qu'ils vont être à l'affût de beaucoup d'opportunités. Ils nous l'ont montré quand ils ont recruté Rabiot. C'est un coup extraordinaire pour l'OM. Ils ne vont peut-être pas aller à la chasse au PSG parce qu’ils sont un peu loin. Mais en tout cas, il faut assurer cette 2e place », a ajouté Steve Savidan.