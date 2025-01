Mercato : Un joueur est poussé vers l’OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille pourrait se servir du côté de la Serie A cet hiver, avec Nicola Zalewski de l’AS Roma. L’international polonais, qui peut évoluer comme latéral, milieu ou même milieu offensif gauche, est en fin de contrat et il aurait d’ores et déjà pris la décision de ne pas prolonger et donc de se retrouver libre dans seulement quelques mois.

Le mercato marseillais a déjà commencé ! Alors que Roberto De Zerbi a accueilli plus d’une dizaine de renforts lors du dernier mercato, mais il n’est vraisemblablement pas rassasié. Et le prochain renfort de l’OM pourrait venir d’Italie et plus précisément de l’AS Roma...

L'OM en embuscade ! Avec une victoire, la course au titre pourrait devenir palpitante. 🏆

Zalewski, la nouvelle piste de l’OM

Plusieurs médias ont annoncé ces derniers jours que l’OM fait partie des clubs sur les traces de Nicola Zalewski, international polonais sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin prochain. Il aurait décidé de ne pas prolonger et les Marseillais auraient donc pris rendez-vous pour cet été, afin de boucler un renfort à 0€.

La Roma veut le vendre cet hiver

Du côté de la Roma on aurait toutefois d’autres plans. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les Giallorossi pousseraient Zalewski vers le départ cet hiver, afin de tirer un minimum d’argent de son départ. Aucun prix n’est évoqué, mais le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 10M€.