Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Sebastian Vettel avant Imola !

Publié le 16 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Auteur d’une très mauvaise performance à Bahreïn pour débuter la saison, Sebastian Vettel espère pouvoir se rattraper au Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end. L’Allemand affirme même qu’il ne fera pas les mêmes erreurs que lors de la dernière course.

La saison 2021 de Formule 1 de Sebastian Vettel n’aurait pas pu commencer aussi mal. Tout d'abord, l'ancien de Ferrari n'avait pas réussi à passer la Q1. Par la suite, il s'est rendu coupable d’une faute en tamponnant l’Alpine d’Esteban Ocon. L’Allemand avait donc écopé de dix secondes de pénalité. Au final, le pilote d’Aston Martin a terminé à la 15e position, juste devant son compatriote Mick Schumacher. Ce week-end pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, anciennement Imola, Sebastian Vettel espère pouvoir se rattraper. Mieux encore, il affirme que ce genre d’erreurs ne lui arrivera plus désormais.

« On essaie d’en tirer des leçons. Je suis sûr que cela ne se reproduira pas »