Formule 1

Formule 1 : L'annonce forte de Verstappen après Imola !

Publié le 18 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Après avoir échoué de peu à Bahreïn, Max Verstappen s’est imposé lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne ce dimanche. Le Néerlandais semble très satisfait de sa prestation, même s’il a révélé que la course était compliquée.

Ce dimanche, Max Verstappen s’est imposé lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, anciennement Imola. Après une grande bataille contre Lewis Hamilton à Bahreïn lors de la première course de la saison de Formule 1, le Néerlandais a remporté la victoire haut la main ce week-end, avec 22 secondes d’avance sur le Britannique. Avec ce succès, le pilote de Red Bull remonte à un point du septuple champion du monde au classement général. S’il semble satisfait de sa prestation, Max Verstappen a tout de même révélé que la course n’était pas aussi simple que cela.

« C’était une course tellement difficile »