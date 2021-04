Formule 1

Formule 1 : Le constat accablant de Fernando Alonso...

Publié le 19 avril 2021 à 14h35 par A.M.

Battu en qualifications et en course par Esteban Ocon, Fernando Alonso reconnaît qu'il n'était pas au niveau ce week-end à Imola.

Le week-end fut compliqué pour Fernando Alonso. Dominé par son coéquipier Esteban Ocon en qualifications, le double Champion du monde a également été dépassé en course par le Français. Encore une fois assez loin du rythme des McLaren et des AlphaTauri à la régulière, Alpine a connu un week-end compliqué malgré ses premiers points de la saison grâce à la neuvième place d'Esteban Ocon et la dixième de Fernando Alonso grâce à la pénalité reçue par Kimi Räikkönen après la course. Mais cela n'est pas suffisant pour le pilote espagnol qui reconnaît qu'il n'était pas niveau.

«Je n’étais pas au niveau ce week-end»