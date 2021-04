Formule 1

Formule 1 : L'énorme regret de Sergio Pérez après Imola !

Publié le 18 avril 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 18 avril 2021 à 22h36

Alors que son coéquipier Max Verstappen s’est parfaitement illustré ce dimanche, Sergio Pérez s’est montré en grande difficulté lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Le Mexicain a d’ailleurs tenu à s’excuser auprès de Red Bull pour sa prestation qu’il juge insuffisante.

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne, anciennement Imola, n’aura pas été une grande réussite pour Sergio Pérez ce dimanche. Alors que son coéquipier Max Verstappen a terminé la course en première position, le Mexicain n’a pas pu faire mieux qu’une 11e place. La faute à des conditions climatiques très compliquées et quelques erreurs qui ont mis le pilote de Red Bull dans une situation délicate. L’ancien de Racing Point ne semble clairement pas satisfait de sa prestation et il l’a bien fait savoir auprès de son écurie.

« Je suis d’abord vraiment désolé pour mon équipe parce que j’étais nulle part aujourd’hui »