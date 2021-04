Formule 1

Formule 1 : Red Bull se prononce sur le duel entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 21 avril 2021 à 12h35 par T.M.

Cette saison, pour le titre de champion du monde de Formule 1, cela se jouera entre Lewis Hamilton et Max Verstappe. Un duel évoqué par Helmut Marko, dirigeant chez Red Bull.

Après deux Grands Prix, Lewis Hamilton et Max Verstappen totalisent chacun une victoire. Comme annoncé, la lutte sera acharnée entre les deux pilotes pour aller chercher le titre de champion du monde. Alors que la prochaine explication aura lieu au Portugal, pour Red Bull, l’enjeu sera d’offrir à Verstappen une monoplace capable de rivaliser avec la Mercedes d’Hamilton. Tout va donc se jouer avec le Néerlandais et le Britannique et Helmut Marko en est bien conscient.

« Verstappen et Hamilton décideront du titre entre eux »