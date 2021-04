Formule 1

Formule 1 : Le clan Schumacher s’enflamme pour le duel Hamilton-Verstappen !

Publié le 20 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont bien partis pour être les deux pilotes qui vont se disputer le titre de champion du monde cette année. Ralf Schumacher est en tout cas ravi que cet affrontement puisse avoir lieu.

Sept fois champion du monde, l’anglais Lewis Hamilton reste le favori à sa succession. Mais après deux courses, le jeune Max Verstappen ne le talonne que d’un seul point au classement des pilotes. Ralf Schumacher, frère de la légende Michael Schumacher, estime que les choses peuvent changer cette année.

Un duel qui donne envie