Formule 1

Formule 1 : Successeur annoncé d'Hamilton, Russell n'est pas inquiet pour son avenir !

Publié le 19 avril 2021 à 16h35 par A.M.

Malgré l'accrochage avec Valtteri Bottas, George Russell assure que cela n'aura aucune incidence sur son avenir chez Mercedes alors qu'il est régulièrement présenté comme le successeur de Lewis Hamilton.

Protégé de l'écurie Mercedes, George Russell continue de faire ses gammes chez Williams cette saison. A court terme, il est amené à remplacer Valtteri Bottas puis à moyen terme d'être l'héritier de Lewis Hamilton. Rien que ça. Mais pour la première fois de sa jeune carrière, le Britannique s'est retrouvé en bataille, à la régulière, avec une Mercedes, en l'occurrence celle de Valtteri Bottas dont il vise le baquet la saison prochaine. Et cela s'est très mal terminé puisque George Russell a harponné le Finlandais provoquant un gros accident et un drapeau rouge. Les deux pilotes se sont d'ailleurs sérieusement invectivés par médias interposés après leur abandon, mais Russell est persuadé que ça ne remet pas en cause son avenir chez Mercedes.

«Cela ne nuira pas du tout à ma relation avec Mercedes»