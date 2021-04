Formule 1

Formule 1 : Russell veut mettre les choses au clair avec Bottas !

Publié le 19 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

George Russell et Valtteri Bottas ont été les acteurs d’une scène spectaculaire lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Les deux pilotes se sont lancés dans un échange tendu après leur accident. Néanmoins, le Britannique a l’intention de mettre les choses au clair avec le Finlandais pour éviter toute mauvaise relation entre eux.

Le circuit du Grand Prix d’Émilie-Romagne aura été la scène d’une situation surprenante. Alors que George Russell se battait comme un diable pour une neuvième place, le pilote de Williams a totalement perdu le contrôle de sa monoplace après avoir posé ses pneus dans l’herbe mouillée. Le résultat a été totalement spectaculaire, puisque le Britannique est venu heurter à haute vitesse la voiture de Valtteri Bottas, conduisant à un crash incroyable et un double abandon des pilotes. Par la suite, le Finlandais et George Russell ont eu un échange tendu. Désormais, les esprits semblent s’être calmés et le Britannique a l’intention de s’expliquer avec le pilote de Mercedes.

« Il est dans mes intentions de mettre les choses au clair avec lui »