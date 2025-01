Après Neymar et Messi, le PSG prépare un transfert à un milliard d'euros !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas réussi à s'entendre avec le PSG pour une prolongation, Nuno Mendes voudrait changer d'air. Pour pallier le potentiel départ de son arrière gauche portugais, le club de la capitale aurait coché le nom d'Alejandro Baldé. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le FC Barcelone, le crack de 21 ans dispose d'une clause libératoire fixée à un milliard d'euros.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Nuno Mendes n'a pas réussi à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. D'après les dernières indiscrétions de RMC Sport, le latéral gauche de 22 ans aurait refusé toutes les offres parisiennes, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut de titulaire. Et alors que les négociations sont stoppées, Nuno Mendes voudrait quitter le PSG.

Le PSG a coché le nom de Baldé

Alors qu'il pourrait perdre Nuno Mendes, le PSG serait en quête d'un potentiel remplaçant pour cet été. En ce sens, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom d'Alejandro Baldé. D'après Relevo, le PSG s'intéresserait au crack du FC Barcelone, mais n'aurait pas encore bougé ses pions sur ce dossier.

Une clause libératoire à 1 milliard d'euros

Après avoir levé la clause à 222M€ de Neymar lors l'été 2017 et boucler le transfert à 0€ de Lionel Messi quatre ans plus tard, le PSG voudrait réaliser un nouveau coup XXL au FC Barcelone. Et il pourrait exploser le record de l'opération Neymar. En effet, Alejandro Baldé est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le Barça, et il dispose d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euro. Affaire à suivre...