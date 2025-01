PSG : Une incroyable opération de confirme à l’étranger !

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain pourrait changer au cours de ce mercato de janvier, avec le possible départ de Randal Kolo Muani. Peu utilisé par Luis Enrique, il semble notamment intéresser la Juventus et la presse italienne a lâché une petite bombe ce samedi, avec ce qui pourrait bien être le deal de l’hiver.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG avait l’occasion de révolutionner son attaque en allant chercher un numéro 9 de renommée internationale. Le choix a toutefois été fait de continuer avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, ce qui n’a finalement pas porté ses fruits. Le Portugais a été blessé durant une bonne partie de la première partie de saison, tandis que le Français semble toujours plus proche d’un départ.

Le PSG a-t-il vraiment tout dit ? Un coup de théâtre pourrait bien bouleverser le mercato ! ⚽

➡️ https://t.co/iDoXYw6e8h pic.twitter.com/9TVgRKsP8P — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 4, 2025

La Juventus, c’est du sérieux pour Kolo Muani

L’avenir de Kolo Muani devrait en effet s’écrire loin du PSG, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a été approché par Manchester United récemment. Mais un nouveau front s'est ouvert en Serie A ces dernières semaines, avec l’AC Milan et la Juventus qui s’intéresseraient à l’international français. La piste turinoise semble notamment se concrétiser selon la presse italienne, avec Thiago Motta qui cherche des renforts en attaque pour la deuxième partie de saison.

Un possible échange avec Vlahovic ?

Ce scénario pourrait bien se confirmer, avec La Gazzetta dello Sport qui évoque d’ailleurs un dénouement assez inattendu. D’après les informations du quotidien italien, l’intérêt de la Juventus pour Randal Kolo Muani pourrait être lié à celui du PSG pour Dusan Vlahovic, dont la prolongation poserait de plus en plus de problèmes. Un possible échange est ainsi évoqué, avec le Serbe qui deviendrait ainsi le nouveau fer de lance de l’attaque parisienne. Cela ne reste qu’une hypothèse pour le moment, mais l’idée pourrait bien se préciser et devenir l’un des gros feuilletons de ce mercato de janvier.