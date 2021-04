Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Häkkinen... Cette énorme sortie le duel Hamilton-Verstappen !

Publié le 21 avril 2021 à 17h35 par A.M.

Cette saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont bien partis pour se livrer une énorme bataille pour le titre de Champion du monde. Un duel qui rappelle des souvenirs à Mika Häkkinen.

Un partout balle au centre. En ce début de saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton possèdent chacun une victoire et une seconde place en deux courses. Le Britannique est certes leader du classement grâce au point du meilleur tour inscrit à Imola, mais la bataille s'annonce haletante jusqu'au bout de la saison pour le titre de Champion du monde. Invité à commenter ce début de saison très animé, Mika Häkkinen est très excité à l'idée de suivre ce duel qui n'est pas s'en lui rappeler ses passes d'armes avec Michaël Schumacher à la fin des années 1990.

« e ne suis pas surpris que les gens fassent la comparaison avec Michael Schumacher et moi»