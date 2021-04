Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s’enflamme pour Esteban Ocon !

Publié le 27 avril 2021 à 16h35 par T.M.

Du côté de chez Alpine, Fernando Alonso fait la paire avec Esteban Ocon cette saison. Et alors que les deux pilotes ne se connaissent que depuis quelques mois, l’Espagnol est déjà sous le charme.

Ces dernières saisons, Esteban Ocon a eu la chance d’apprendre aux côtés des meilleurs pilotes du monde. En 2019, c’est en guise de 3ème pilote chez Mercedes derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas que le Français s’est développé. La saison dernière, le pilote de 24 ans avait retrouvé un baquet devenant alors le coéquipier de Daniel Ricciardo chez Renault. Et cette saison, ce n’est ni plus ni moins que Fernando Alonso qui est le partenaire d’Ocon chez Alpine. Forcément, pour le pilote français, cela est une chance. Mais il n’est pas le seul à profiter de cela puisque c’est également le cas de l’Espagnol, double champion du monde.

« Impressionné et heureux »