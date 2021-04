Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche son admiration pour le PSG !

Publié le 27 avril 2021 à 12h35 par T.M.

Comme beaucoup d’autres sportifs, Pierre Gasly est un grand fan du PSG. Le pilote de Formule 1 en a dit plus sur son admiration pour le club de la capitale.

Cela fait maintenant 5 saisons que Pierre Gasly fait parler son talent en Formule 1. A 25 ans, le pilote Red Bull, actuellement chez AlphaTauri, s’est d’ailleurs payé le luxe la saison dernière de remporter son premier Grand Prix de sa carrière en Italie. Pleinement concentré sur sa carrière en F1, Gasly n’en reste pas moins un grand fan de sport et notamment de football. D’ailleurs, dans des propos accordés à France Football , il s’est confié sur sa passion pour le PSG.

« Je connais aussi très bien Neymar »