Succession de Mbappé : Le projet XXL du PSG menacé à cause de Pogba ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le contrat de mariage prendra fin cet été. L’occasion pour la presse de se déchaîner au sujet de son voire ses successeurs au Paris Saint-Germain. L’option Mohamed Salah serait d’actualité, mais l’Arabie saoudite pourrait tout faire capoter en raison de la suspension de Paul Pogba.

Kylian Mbappé vit ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. Son contrat prend fin le 30 juin prochain et il en va de même pour son aventure de sept années à Paris. Direction le Real Madrid pour le capitaine de l’équipe de France, sauf énorme revirement de situation. Et pour ce qui est du PSG, on s’est attelés déjà depuis quelque temps sur sa succession.

Au PSG, Salah serait apprécié…

En mars dernier, L’Équipe faisait écho d’intérêts divers en coulisses au sein de la direction du PSG pour Mohamed Salah, piste de longue date pour l’après-Kylian Mbappé. La star de Liverpool aurait son lot de partisans au Paris Saint-Germain. Toutefois, les chances qu’il devienne le remplaçant de Mbappé à Paris semblent minces à ce jour. Et Paul Pogba ne serait pas étranger à cela bien que cela soit totalement contre son gré.

Pogba suspendu, l’Arabie saoudite fait tapis sur Salah ?