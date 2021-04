Formule 1

Formule 1 : Quand Carlos Sainz se compare à Charles Leclerc !

Publié le 26 avril 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que son écurie Ferrari réalise un début de saison plutôt bon, Carlos Sainz s’est exprimé sur son nouveau statut, le niveau qu’il peut atteindre. Par ailleurs, il a également abordé sa relation avec son coéquipier Charles Leclerc et s'est comparé à lui.

Arrivé cette année en remplacement de Sebastian Vettel, l’Espagnol Carlos Sainz qui affiche de grosses ambitions, s’acclimate plutôt bien à sa nouvelle situation. 6ème au classement général au bout de deux courses, le pilote de chez Ferrari s’est exprimé récemment et a notamment parlé de sa relation avec Charles Leclerc et de ses performances qui sont encore loin du niveau qu’il veut atteindre. Dans des propos rapportés par MotorSport , Carlos Sainz encense Charles Leclerc, mais le prévient aussi. Selon ses dires, il n’est pas plus lent que le Monégasque.

«Je ne suis plus lent que lui dans aucun virage»