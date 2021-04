Formule 1

Formule 1 : Le constat inquiétant de Fernando Alonso sur Alpine...

Publié le 22 avril 2021 à 23h35 par A.M.

Arrivé cette saison chez Alpine, Fernando Alonso reconnaît que cela pourrait prendre plusieurs saisons avant que l'écurie française puisse rivaliser pour le titre.

Après deux saisons d'absence, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 au sein de l'écurie qui lui avait permis de remporter ces deux titres mondiaux, à savoir Alpine, anciennement Renault. Mais son début de saison est plutôt décevant puisque l'Espagnol n'a inscrit qu'un point en deux courses. Cependant, à plusieurs reprises Fernando Alonso a expliqué que l'objectif d'Alpine serait d'être très performante en 2022, année qui présentera de nombreux changements de réglementation. Mais le double Champion du monde craint que cela ne prenne plus de temps.

«Je ne sais pas si cela prendra deux, cinq ou sept ans, mais nous sommes dans un bon projet»