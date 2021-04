Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo annonce la couleur avec McLaren !

Publié le 26 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Tout juste arrivé chez McLaren, Daniel Ricciardo est conscient qu’il ne pourra pas tout de suite s’imposer au sommet de la Formule 1. Néanmoins, l’Australien a de très grandes ambitions avec l’écurie britannique, rêvant d’un titre de champion du monde.

Arrivé chez McLaren en provenance de Renault, Daniel Ricciardo n’est toujours pas au maximum de ses capacités. Si ses prestations à Bahreïn et lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne (septième puis sixième) ne sont pas catastrophiques, elles ne sont pas à la hauteur des espérances de l’Australien pour le moment. Le pilote de 31 ans est conscient qu’il lui faut encore du temps afin d’être pleinement adapté à sa monoplace et ferait le nécessaire pour pouvoir tirer le maximum de la voiture le plus vite possible. Daniel Ricciardo voudrait s’inscrire sur le long terme chez McLaren et nourrit de grandes ambitions, même s’il sait qu’il ne pourra pas remplir ses objectifs tout de suite.

« Est-ce que je veux être champion du monde avec McLaren ? Oui... Mais est-ce que c’est cette année ? Non »