Formule 1

Formule 1 : Les grosses confidences de Sergio Pérez sur son arrivée chez Red Bull

Publié le 24 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Recruté par Red Bull pour épauler Max Verstappen, Sergio Pérez a très vite pris conscience de la raison du succès de l’écurie autrichienne. Le Mexicain sait que l’opportunité d’évoluer au sein d’une équipe aussi compétitive est une chance de progresser très rapidement.

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne ne sait pas vraiment déroulé comme il l’aurait souhaité pour Sergio Pérez. Alors que son coéquipier Max Verstappen a filé tout droit vers la victoire, le Mexicain a éprouvé énormément de difficultés et a dû se contenter d’une malheureuse 11ème place. Le nouveau pilote de Red Bull ne s’est pas encore totalement adapté à sa nouvelle monoplace, ce qui explique en partie ses performances en-dessous des attentes placées en lui depuis le début de la saison 2021 de Formule 1. Néanmoins, l’ancien de Racing Point réalise la chance qu’il a de pouvoir évoluer au sein d’une écurie aussi compétitive.

« Quand vous arrivez chez Red Bull, vous comprenez immédiatement pourquoi ils ont tant de succès »