Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur son pari totalement raté !

Publié le 19 avril 2021 à 11h35 par A.M.

Parti en pneus pluie en espérant que le temps se dégrade, Pierre Gasly aura finalement fait le mauvais choix puisqu'il n'a pas pu rivaliser avec les pilotes en pneus intermédiaire Un choix toutefois assumé.

A l'image d'Esteban Ocon, Pierre Gasly, cinquième sur la grille de départ, avait décidé de tenter le pari des pneus pluie au départ du Grand Prix d'Italie-Romagne. Il faut dire que la piste était humide, mais visiblement pas suffisamment... En effet, le pilote AlphaTauri n'a pas pu suivre le rythme des pilotes en pneus intermédiaire d'autant plus que le temps s'est rapidement amélioré et la piste a donc séché. Rapidement, Pierre Gasly a donc glissé au classement au point de se retrouver en queue de classement. Grâce à sa remontée, il a donc de même sauvé quelques points puisqu'il a décroché la septième après la pénalité de Kimi Räikkönen. Après la course, Pierre Gasly a donc dressé le bilan de son Grand Prix.

«On a fait ce choix avec l’équipe, j’étais pour, l’équipe était pour»