Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso envoie un message fort avant Portimao !

Publié le 28 avril 2021 à 10h35 par H.G.

Alors qu’il a connu deux premiers Grands Prix délicats cette saison avec Alpine, Fernando Alonso entend afficher un autre visage le week-end, et ce en dépit du fait qu’il ne maitrise pas encore totalement sa voiture.

Le comeback de Fernando Alonso était attendu avec impatience par de nombreux observateurs de la Formule 1, mais le moins que l’on puisse dire est que ces derniers doivent pour l’instant rester sur leur faim. En effet, le pilote espagnol n’a pas terminé la première course de la saison à Bahreïn et n’a du se contenter que de la dixième place au Grand Prix d’Emile-Romagne. Certes, Fernando Alonso a alors inscrit son premier point, mais Alpine et les observateurs en attendent davantage d’un pilote aussi expérimenté, et ce dès ce week-end lors du Grand Prix du Portugal. Et cela tombe bien, Fernando Alonso entend montrer autre chose à Portimao, et ce d’autant plus qu’il commence peu à peu à prendre ses marques tout en constatant que son écurie réalise des progrès.

« Je travaille d’arrache-pied pour être à 100 % »