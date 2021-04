Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que son contrat avec Mercedes court jusqu’à la fin de la saison, Lewis Hamilton a lâché un gros indice sur son avenir ce jeudi, en conférence de presse.

Après un septième titre de champion du monde la saison dernière, Lewis Hamilton a décidé de rempiler pour une année supplémentaire chez Mercedes. Le Britannique va ainsi tenter de décrocher une huitième couronne mondiale afin d’entrer dans l’histoire de la Formule 1. Reste à voir désormais ce que décidera Lewis Hamilton pour la suite de sa carrière. Récemment interrogé sur le sujet, Toto Wolff s'était montré optimiste : « Je pense que Mercedes sera sa dernière équipe. Même si Lewis est exigeant pour son contrat, nous le sommes aussi ! Mais il n’y a pas de meilleur endroit pour lui que chez Mercedes et notre souhait est aussi qu’il continue avec nous. La symbiose entre nous est bonne et nous avons célébré tant de succès ensemble que du point de vue d’aujourd’hui, tout plaide en faveur de continuer à courir ensemble. »

« Je prévois d’être l’année prochaine en F1. Je continue d’aimer travailler avec cette équipe »