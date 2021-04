Formule 1

Formule 1 : Vettel prend la défense de Russell après son accident avec Bottas !

Publié le 30 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Valtteri Bottas et George Russell ont été les acteurs d'une scène étonnante lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Les deux pilotes ont échangé de manière tendue après leur accident. Ainsi, Sebastian Vettel a tenu à prendre la défense du Britannique, à qui beaucoup ont reproché son agacement envers le pilote de Mercedes.

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne ne se sera pas passé comme prévu pour George Russell et Valtteri Bottas. Les deux hommes ont été les acteurs d’un accident tout simplement incroyable. En effet, arrivant trop vite dans un virage, le pilote de chez Williams a heurté la monoplace du Finlandais à pleine vitesse, résultant à l’abandon des deux. Au final, Russell et Bottas ont eu un échange tendu sur le bord du circuit. Le Britannique en a pris pour son grade, beaucoup lui ayant reproché de s’être emporté contre le pilote de Mercedes. Ainsi, Sebastian Vettel a tenu à prendre sa défense.

« Les émotions vont dans les deux sens »