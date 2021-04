Formule 1

Formule 1 : Une arrivée chez Mercedes ? La réponse du père de Vertsappen !

Publié le 29 avril 2021 à 18h35 par A.M.

Régulièrement annoncé chez Mercedes afin de remplacer Lewis Hamilton, Max Verstappen n'a toutefois aucun intérêt à quitter Red Bull comme l'explique son père Jos.

Alors que cette saison devait simplement être une saison de transition avant les changements de réglementation prévue pour 2022, la hiérarchie a bien plus évolué que prévu. Même en tête de grille. En effet, Red Bull semble non seulement avoir rattrapé son retard sur Mercedes, mais surtout pris l'ascendant. Vainqueur à Imola, Max Verstappen est mieux placé que jamais pour briguer le titre de Champion du monde et ainsi mettre à mal l'hégémonie de Lewis Hamilton. Par conséquent, Jos Vertsappen, père du pilote Red Bull, estime qu'il n'est donc plus question d'envisager un départ de son fils, même pour rejoindre Mercedes.

«Tant que nous pouvons concourir pour titre avec Red Bull, tout ira bien»