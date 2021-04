Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Valtteri Bottas égratigne son écurie !

Publié le 26 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur d’un début de saison plutôt décevant, Valtteri Bottas s’est expliqué sur les possibles raisons des difficultés de Mercedes cette année. En effet, les deux voitures de l’écurie ne paraissent pas aussi dominantes que les années précédentes, le Finlandais s’explique.

Cette année plus que les autres, Mercedes ne paraît pas si intouchable que cela et le début de saison le confirme. Car si Lewis Hamilton fait bien la course en tête au classement général, son coéquipier Finlandais Valtteri Bottas lui, pointe seulement à la 5ème place. Durement critiqué après son abandon au dernier Grand Prix d’Émilie-Romagne, Valtteri Bottas s’est exprimé sur les possibles raisons de son début de saison délicat. Dans des propos rapportés par Motorsport , il tacle notamment les performances de son écurie.

«Le rythme de développement est faible par rapport à l’année dernière»