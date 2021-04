Formule 1

Formule 1 : Avenir, concurrence... Le message fort de Mark Webber sur le duo Sainz-Leclerc !

Publié le 30 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Chez Ferrari, Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc se livrent un très beau duel. Mark Webber voit d'ailleurs le duo s'installer sur la durée au sein de la Scuderia, et estime que l'Espagnol pourrait poser quelques problèmes au Monégasque au cours de la saison.

Pour apporter de la compétitivité dans son équipe et remplacer un Sebastian Vettel en grande difficulté, Ferrari s’est attaché les services de Carlos Sainz Jr. Accompagnant Charles Leclerc sur les circuits de Formule 1, l’Espagnol nourrit de très grandes ambitions. Mais pour l’heure, il doit encore s’adapter pleinement à sa monoplace. Un beau duel se profile entre l’ancien de chez McLaren et le Monégasque au sein de la Scuderia , même si c'est le pilote de 23 ans qui a l’avantage pour le moment. Cette concurrence au sein de l’écurie italienne s’annonce d'ailleurs de très bonne augure pour Mark Webber.

« Je suis presque sûr que Ferrari gardera ces deux pilotes pour les années à venir »