Formule 1 : Verstappen se fait tacler par un ancien champion du monde !

Publié le 4 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Deuxième derrière Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix de Portimao, Max Verstappen a été critiqué par Nico Rosberg, qui ne voit pas encore en lui un futur champion.

Alors que Lewis Hamilton avait l’habitude de s’envoler seul au classement des pilotes les années précédentes, il est cette fois suivi par Max Verstappen, qui semble être le seul capable de le détrôner. Les deux pilotes se sont partagés les trois premiers Grand Prix de la saison. Un pour Max Verstappen, deux pour Lewis Hamilton, dont le dernier, à Portimao. Arrivé deuxième, le pilote Red Bull a été égratigné par Nico Rosberg.

Lutter avec Lewis Hamilton n’est jamais aisé