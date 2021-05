Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'enflamme après le GP du Portugal !

Publié le 2 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Arrivé ce dimanche à la 2ème position du Grand Prix du Portugal, Max Verstappen réalise une opération plutôt bonne et s’installe confortablement à la 2ème place du classement général. Interrogé en sortie de course, le Néerlandais s’est montré satisfait de son week-end.

Max Verstappen, 23 ans et pilote chez Red Bull, a terminé le Grand Prix du Portugal à la seconde place, juste derrière Lewis Hamilton, son concurrent direct au classement général. Le pilote Néerlandais s’est dit content de sa course et du travail de son écurie. En devançant Valterri Bottas, parti en pole position, Max Verstappen a empêché un doublé des Mercedes qui selon lui, ce week-end, avaient l’avantage sur la piste.

« Nous manquions de rythme sur ce circuit par rapport à Mercedes »