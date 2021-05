Formule 1

Formule 1 : L'immense déception de Daniel Ricciardo !

Publié le 2 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Eliminé dès la Q1 des qualifications du Grand Prix du Portugal, Daniel Ricciardo est extrêmement déçu. L’Australien ne s’attendait pas à une telle contre-performance.

Daniel Ricciardo a été éliminé dès la Q1 du Grand Prix du Portugal et ceci est un évènement. Le pilote australien n’avait plus connu pareille désillusion depuis le Grand Prix du Japon en 2019. De plus, McLaren, son écurie, est troisième au classement mondial des constructeurs avec 41 points en deux courses, dont 14 pour Daniel Ricciardo. Le pilote australien s’est montré extrêmement déçu par sa performance sur l'Autodromo Internacional do Algarve.

Ricciardo «sous le choc du déroulement de la séance»