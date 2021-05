Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr valide le nouveau système de qualifications !

Publié le 1 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Le nouveau système de qualifications qui s’appliquera cette saison sur trois Grands Prix a énormément fait débat. Si l’opinion générale a semblé sceptique par rapport à cette nouvelle décision, ce n’est pas le cas de Carlos Sainz Jr, pilote chez Ferrari qui lui, valide totalement ce nouveau format.

Les « qualifications sprint » viennent d’être annoncées il y a seulement quelques jours, mais font déjà débat. En effet, c’est un nouveau système de qualifications qui sera testé cette saison sur 3 GP, Monza, Silverstone et Sao Paulo. Pour Carlos Sainz, pilote chez Ferrari, ce format est très bien et amène de la fraîcheur à la Formule 1. Lui qui s’était comparé à son coéquipier Charles Leclerc récemment, valide totalement ce nouveau format de qualifications qui en théorie devrait amener plus de spectacle.

« Je pense que les fans vont s’amuser »