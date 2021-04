Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen affiche sa frustration après son premier jour à Portimão !

Publié le 30 avril 2021 à 23h35 par H.G.

Arrivé en deuxième position lors des essais libres pour le Grand Prix du Portugal ce vendredi, Max Verstappen n’a pas caché sa déception après sa performance du jour.

Max Verstappen sera une nouvelle fois attendu au tournant lors de ce Grand Prix du Portugal. Et pour cause, après avoir remporté le Grand Prix d’Emile-Romagne il y a deux semaines, le pilote de Red Bull pourrait titiller davantage encore Lewis Hamilton ce week-end dans sa quête d’un huitième sacre mondial en Formule 1. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que cette épreuve à Portimão n’a pas débuté de la meilleure manière pour Max Verstappen puisqu’il est arrivé en deuxième position des essais libres, justement derrière Lewis Hamilton. Et au-delà de sa déception quant à ce résultat, le Néerlandais a surtout expliqué ne pas avoir eu de bonnes sensations au volant de sa voiture.

« Nous verrons ce que nous pourrons faire demain »